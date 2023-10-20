Ürdün'den Gazze vurgusu: Maalesef işler sakinleşecek gibi görünmüyor

Yayınlanma: 20.10.2023 - 07:36

Güncelleme: 20.10.2023 - 07:37

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün'ü ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün'ün önceliğinin Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal durması ve bölgeye yardım ulaştırılması olduğunu belirten Safedi, Gazze için yardım malzemeleri taşıyan yeni bir uçağın yarın Mısır'a hareket edeceğini kaydetti.

Safedi, "Maalesef (Gazze'de) işler sakinleşecek gibi görünmüyor, bu da bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor" diye konuştu.

Ortak değerler ve uluslararası hukuka uygun olarak her iki taraftaki sivillerin korunması gerektiğini kaydeden Safedi, "Filistinliler güvenliğe kavuşamadıkça İsrailliler de güvenliğe kavuşamaz" dedi.

Savaşın genişlemesinin daha yıkıcı olacağını, dolayısıyla seçeneklerinin "barışçıl ve diplomatik" yollar olduğunu dile getiren Safedi, şöyle konuştu:

"İsrail'le savaşa girmemizi isteyenler; bunu sonlandırabilecek ve yansımalarını güvence altına alabilecek miyiz? Arapların İsrail ile savaşmak istediği söyleniyor. Bu siyasi bir söylemdir. Hepimiz Filistinlilerin haklarını veren ve İsrail'in güvenliğini garanti eden bir barış istiyoruz."

Alman Bakan Baerbock ise ülkesinin Gazze Şeridi'ndeki uluslararası kuruluşlara destek sağlamak amacıyla Gazze'deki Filistinlilere yönelik yardımını 50 milyon avro artırma kararı aldığını belirtti.

Refah Sınır Kapısı'nın hala kapalı olduğunu söyleyen Baerbock, herkesi engelleri aşarak mümkün olan en kısa sürede bu sınır kapısını açmaya çağırdı.

Gazze'nin suyunun kesilmesine işaret eden Baerbock, "Annelerin çocuklarına atık su içirdiğini hayal ettiğimde yüreğim acıyla çarpıyor” şeklinde konuştu.