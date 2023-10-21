Ürdün'den uluslararası topluma tepki: Küresel bir sessizlik var

Yayınlanma: 21.10.2023 - 14:04

Güncelleme: 21.10.2023 - 14:04

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen İsrail-Hamas çatışması odaklı Kahire Barış Konferansı devam ediyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kahire Barış Konferansı'nda söz alarak, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2. Abdullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında "küresel bir sessizlik" olduğunu söyleyerek çatışmaya "eşitlikçi bir yaklaşım" sergilenmesi çağrısında bulundu.

2. Abdullah, "Arap dünyasının duyduğu mesaj, Filistinlilerin hayatının İsraillilerden daha az önemli olduğudur" dedi.

Gazze ve Batı Şeria'da masum sivillere yönelik şiddet eylemleri karşısında "öfkelendiğini" ve "üzüntü" duyduğunu dile getiren 2. Abdullah, şunları kaydetti:

"İsrail liderliği, adaletsizlik temeli üzerine inşa edilen bir devletin asla gelişemeyeceğini bir kez ve herkes için idrak etmelidir. İsraillilere mesajımız şu olmalıdır: Sizin ve Filistinliler için barış ve güvenlik dolu bir gelecek istiyoruz."