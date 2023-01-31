Usain Bolt, dolandırılmasının ardından iş yöneticisini kovdu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:48

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:48

Sekiz kez Olimpiyat şampiyonu olarak adını dünyaya duyuran Jamaikalı atlet Usain Bolt'a ait bir hesaptan milyonlarca doların kaybolduğunun açıklanmasının ardından işletme müdürü kovuldu.

Bolt, Stocks and Securities Limited ve parasının iadesi ile ilgili olarak, "Olanlar göz önüne alındığında bu aşamada söyleyecek bir şey yok. Bazı kişilerle görüştük ve bazı meselelerle ilgileniyoruz" dedi.

Yatırımının 12.7 milyon dolarlık kısmının elden gitmesine rağmen Bolt, "parasız kalmadığını" belirterek, ancak bunun kendisini "kesinlikle üzdüğünü" de ile getirdi.

"GELECEĞİM İÇİNDİ"

Bolt, "Bu benim geleceğim içindi. Üç çocuğum olduğunu herkes biliyor. Hala aileme bakıyorum ve hala çok iyi yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bolt'un avukatı Linton P. Gordon, "Bu herkes için üzücü bir haber. Özellikle de bu hesabı bireysel emekliliğinin bir parçası olarak kurmuş olan Bolt için. Bu büyük bir hayal kırıklığıdır ve konunun Bolt'un parasını geri alacağı ve huzur içinde yaşayabileceği bir şekilde çözüleceğini umuyoruz" diye konuştu.

SORUŞTURMADA FBI'DAN YARDIM İSTENDİ

Parayla ilgili Jamaika Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından bir soruşturma başlatılarak, FBI'dan da yardım istendi.

Bolt'un 10 milyon sterlinlik zararı, Jamaika Finansal Hizmetler Komisyonu'nun dolandırıcılık iddialarına yanıt olarak Stocks and Securities Limited'e geçici bir yönetici atamasının ardından geldi.

Jamaika Maliye Bakanı Nigel Clarke, "Finans kurumlarımızdan şüphe duymak cazip gelebilir, ancak çok çalışkan bir sektörü birkaç sahtekârın fırçasıyla boyamamamızı rica ediyorum" dedi.