Uzun ömür arayışında yeni adım, kas yaşlanmasını tersine çevirmeyi başardı

20 Eylül 2022 Salı, 17:09

ABD'de Buffalo Üniversitesi'nde hücresel yaşlanma üzerinde çalışan bilim insanları, iskelet kasının yaşlanmasını tersine çevirmeyi sağlayacak protein buldu. Buldukları NANOG adındaki proteinin yardımıyla iskelet kasının yaşlanmasını tersine çevirdi.

Bilim dünyasında ilgi toplayan bu araştırmanın yazarı Profesör Stelios T. Andreadis demecinde, "Çalışmamız, NANOG'un yaşlanma karşıtı etkilerini taklit eden bir ilaç geliştirmeyi amaçlıyor" dedi.

NANOG MUCİZESİ

Bilim insanları, labaratuarda üzerinde deney yaptıkları insan miyoblastlarına (kas hücrelerinin embriyonik öncüsü), NANOG proteinini yüksek miktarlarda ekleyerek hücrelerde yaşanan yaşa bağlı bozulmaları tersine çevirdiler.

IFLScience'ın haberine göre, hayvanları içeren bazı deneylerde, erken yaşlanan farelere yüksek miktarlarda verilen NANOG'un, mevcut kas kök hücrelerinin sayısını artırdığı ve NANOG'un yaşlanma sürecini tersine çevirmeye yardımcı olabilecek gençleştirici özelliklere sahip olabileceği gözlemlendi.

NEDEN YAŞLANIYORUZ?

Hücresel yaşlanma, yaşın ilerlemesiyle hücrelerin bölünüp tamir edilemeyecek bir noktaya ulaşmasıyla meydana gelmektedir.

Bunun sonucunda hücrelerdeki genetik materyal, kararsız bir hale gelir ve bir dizi moleküler ve metabolik işlev bozukluğuyla birlikte çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır.

Vücudumuzun, kendi kendisini yenileme yeteneği zamanla azalmaktadır.

Buffalo Üniversitesi araştırmacılarının amacı, vücudun kendi kendisini yenileme yeteneğini kaybetmesini önlemek.