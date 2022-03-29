Netflix'ten 'Recep İvedik' hayranlarına kötü haber

29 Mart 2022 Salı, 13:28

Büyük bir hayran kitlesi olduğu kadar, komik bir yönü olmadığı şeklinde eleştiriler de alan Recep İvedik serisinin 1, 2, 3 ve 6. filmleri Netflix platformunda yayımlanıyor.

Son olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla Recep İvedik 7’nin geleceğini söyleyerek hayranları sevindirmişti. Netflix ise Recep İvedik sevenlerin hoşuna gitmeyecek bir karar aldı.

ShiftDelete'in haberine göre; Çamaşırhane Film imzalı, Togan Gökbakar’ın yönettiği ve başrollerinde Şahan Gökbakar ile Nurullah Çelebi’nin yer aldığı 2019’da vizyona giren Recep İvedik 6 artık platformda izlenemeyecek.

Filmin yayından kalkacağı tarih de belli oldu.

NETFLIX, RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİ KALDIRIYOR

Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarına “Yakında Netflix’e veda edecek dizi ve filmler” başlıklı bir bildirim göndermeye başladı. David Fincher’ın yönettiği gizem ve gerilim temalı Oyun filmiyle beraber Kate Angelo imzalı komedi filmi Kaset İşi, 31 Mart’tan itibaren Netflix’te izlenemeyecek.

Bu iki filmin yanı sıra Recep İvedik 6, 10 Nisan’da Netflix kütüphanesinden kalkacak. Ancak serinin 1, 2, ve 3. filmleri hala platformda duracak. Recep İvedik 6’nın ise neden Netflix’ten kaldırılacağıyla alakalı resmi bir açıklama yapılmazken, dijital haklarının 14 Haziran’da Türkiye’de faaliyete başlayacak Disney+’a satılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Disney Plus’ın Türkiye’de çektiği dizi-filmler ve ortak bir proje için görüştüğü oyuncular ve yönetmenlerle alakalı duyumlar paylaşan gazeteci Birsen Altuntaş, daha önce şirketin Şahan Gökbakar ile masaya oturduğunu ve Recep İvedik karakterini konu alan Disney’e özel bir yapım için çalışmalara başlanacağını söylemişti.