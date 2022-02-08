Varış noktası Türkiye: Ekvator'da muz konteynerinde paket paket kokain
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil şehrindeki limanda yapılan denetimlerde, varış noktası Türkiye olan bir muz konteynerinde 44 paket saf kokain yakalandı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Türkiye'ye gönderilmek üzere bir muz konteynerine saklanmış kokain ele geçirildi.
VOA Türkçe'nin haberine göre Guayaquil sehrindeki limanda yapılan denetimlerde dedektör köpeklerin tespit ettiği uyuşturucunun, konteynerin dışındaki soğutma paneline saklandığını ve 44 pakette ve toplam 43 kilo 856 gram olduğu açıklandı.
Geçen Mayıs ayında Türkiye’ye gönderilmek istenirken Panama’da ele geçirilen 616 paket kokain ve 2021 Haziran ayında Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin muz yüklü iki konteynerde yakaladığı 1,3 ton kokain de Ekvador çıkışlıydı. Mersin Limanı’nda yapılan bu operasyon, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kokain olarak kayıtlara geçmişti.
ABD hükümeti, geçen Eylül ayında Ekvador’u dünyada en çok uyuşturucu sevkiyatı veya üretimi yapılan ülkeler listesine dahil etmişti. Ekvador Narkotik Polisi Başkanı Giovanni Ponce’ye göre Kolombiya’da üretilen yıllık bin 200 ton civarı kokainin yaklaşık 450 tonu, Ekvador’un sınır komşuları olan Nariño ve Putumayo eyaletlerinde işleniyor. Bu kokainin 200-250 tonu kaçak yollardan Ekvador’a sokularak doğrudan ya da işlendikten sonra başka ülkelere sevk ediliyor.
Narkotik polisi verilerine göre Kolombiya'da 2019’da 79 ton, 2020’de 128 ton ve 2021’de 140 tonun üzerinde kokain ele geçirildi.
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