Vekilin silahı patladı: 'Dokunulmazlığını kullandı'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:35

Güncelleme: 02.01.2024 - 16:35

İtalya'da Başbakan Georgia Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri partisinden milletvekili Emanuele Pozzolo'ya ait silah ile bir kişi vuruldu. Pozzolo, yılbaşı partisinde yaşanan olayda tetiği çekenin kendisi olduğunu reddederken, İtalya basını, Pozzolo'nun kıyafetlerinde barut kalıntısı olup olmadığına ilişkin testlere tabi tutulmamak için milletvekili dokunulmazlığına başvurduğunu ileri sürdü.

BBC'nin haberine göre, milletvekili, yılbaşı partisinde ateşlenen silahı getirenin kendisinin olduğunu kabul etti. Olayda bacağından yaralanan 31 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı. İtalya'nın merkez sol Demokratik Parti lideri Elly Schlein, Meloni'ye çağrıda bulunarak konuyla ilgili bir eylemde bulunmasını istedi. Schelin, "Bu yetkin olmayan kişiler, ulusal güvenlik bir yana, etrafındaki kişiler için bile bir tehlike" diye konuştu.

BAKANIN KORUMALARINDAN BİRİNİN DAMADI VURULDU

Yerel savcılık birimi, ülkenin kuzeyindeki Piedmont bölgesinin Rosazza kasabasında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Devlet Bakanı Andrea Delmastro'nun da partide bulunduğu, vurulan kişinin güvenlik ekibindeki bir kişinin damadı olduğu ifade edildi.

Basına yansıyan haberlere göre, Rosazza'da evi olan 38 yaşındaki Pozzolo, yeni yıl arefesini ailesiyle geçirdikten sonra yerel saatle 01.00 sıralarında eve gelmiş, bir noktada konuklarına ruhsatlı tabancasını göstermişti. Silah ardından konuklar arasında elden ele dolaşmış ve sonunda ateş alarak partide bulunan bir kişiyi bacağından yaralamıştı.

"YANLIŞLIKLA ATEŞ AÇILDI AMA BEN DEĞİLDİM"

Bakan Andrea Delmastro, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, milletvekilinin cebinde silah taşıdığını bilmediğini, silah patladıktan sonra evden çıktığını anlattı. Delmastro, "Orada bulunanlar bana onun bir çakmak büyüklüğünde olan silahı göstermek için çıkardığını söyledi. Sonra yanlışlıkla ateş açıldı" diye konuştu. Bakan, La Repubblica'ya yaptığı açıklama da ise 'silahlardan korktuğunu' anlattı.

Olayın ardından 31 yaşındaki yaralı ambulansla Ponderano'daki bir hastaneye kaldırıldı ve yılbaşında ilerleyen saatlerde hastaneden taburcu edildi. Pozzolo, konuya ilişkin açıklamasında, "Yanlışlıkla ateş açıldığını doğruluyorum ama ateşleyen ben değildim" dedi. İtalyan basını ise vekilin üzerinde barut kalıntısı olup olmadığına ilişkin testlere tabi tutulmamak için milletvekili dokunulmazlığına başvurduğunu iddia etti.

"İSTENMEYEN BİR ŞEY YAPTIYSA UYGUN BİR ADIM ATILIR"

Meloni, olayla ilgili henüz açıklama yapmazken, partisi konuya ilişkin bir açıklama yaparak olayın 'siyasetle bir bağlantısı' olmadığını savundu. Parti, Pozzolo'nun istenmeyen bir şey yapmış olması halinde uygun bir adımın atılacağını belirtti. Pozzolo, İtalya'nın Kardeşleri'ne katılmadan önce Matteo Salvini'nin Lig partisinin bir üyesiydi. Ardından 2022 yılında milletvekili seçilerek Meloni'nin partisinden İtalya parlamentosuna girdi.