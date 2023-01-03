İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın
Bursa'da, İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
İnegöl'e bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 2'nci katında, saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çalışanlar, binayı tahliye edip, itfaiyeye haber verdi. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Binanın 2'nci katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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