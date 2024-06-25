Volkan Özdemir Dağıstan'daki saldırıları değerlendirdi: 'Din çatışması amaçlanıyor'

Ata Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı araştırmacı yazar Volkan Özdemir, Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki saldırıları değerlendirdi.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00
Volkan Özdemir Dağıstan'daki saldırıları değerlendirdi: 'Din çatışması amaçlanıyor'
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Ukrayna’daki savaşın sahada Moskova’nın lehine ilerlediğini ancak Rusya’ya psikolojik saldırıların arttığını söyleyen Özdemir, “Kafkasların hedef seçilmesi çok manidar. Bu bence bekleniyordu. Kafkasya’da uzun süredir selefi akımlar Batılar tarafından çeşitli yerlerde kullanıldı. Rusya, Ukrayna’da sahayı kazanırken ülke içerisinde bu tür terör saldırılarının olması Batı tarafından planlanan bir hareket olabilir” dedi.

“Burada Rusya içerisinde bir din çatışması ortamı yaratılmak istendiği görünüyor” ifadelerini kullanan Özdemir ayrıca Kafkasya’da yükselen selefi akımlarının Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için de tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

 


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