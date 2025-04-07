Wall Street devinden Trump'a sert tepki: O danışman derhal kovulmalı

Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 07.04.2025 - 15:23

Pershing Square Capital Management’ın kurucusu olan Bill Ackman, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararını “hata” olarak nitelendirdi ve bu adımın ABD'nin küresel ticaretteki pozisyonunu riske atabileceği uyarısında bulundu.

Ackman, yaptığı açıklamada, “9 Nisan'da tüm dünyaya karşı bizden talep edilenin çok üzerinde gümrük tarifeleri başlatmanın bir hata olduğuna kesinlikle inanıyorum” dedi.

Ackman, Trump’a bu süreçte stratejik düşünmesi için zaman tanınması gerektiğini belirterek, “Tarihsel olarak adil olmayan küresel ticaret pozisyonumuzu dikkatli ve stratejik bir şekilde çözmesi için 90 günlük bir duraklamaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

TARİFELER 9 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Trump yönetimi, dünya genelindeki ticaret ortaklarına yönelik %10 oranında temel bir gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor. Bazı ülkelere özel daha yüksek tarifeler ise bu oranın yerine geçecek şekilde belirlenecek.

Trump, bu adımın ABD'nin ticaret açığını kapatmaya yönelik bir hamle olduğunu savunuyor. Ancak, piyasalarda bu karar büyük bir belirsizlik ve satış baskısı yaratmış durumda.

“PİYASA SATICISI OLMAYACAĞIZ”

Ackman, Pershing Square’in piyasadaki sert dalgalanmalardan doğrudan etkilenecek kaldıraçlı bir pozisyona sahip olmadığını vurgulayarak, “Biz marj kullanmıyoruz. Hiç kullanmadık, asla da kullanmayacağız” dedi.

Firmanın tarife etkisine açık tek yatırımı, portföyün %1,5’ini oluşturan Nike çağrı opsiyonları.

Piyasalarda olası bir çöküş senaryosuna da değinen Ackman, bu durumda panikle satışa geçmeyeceklerini belirterek, “Uzun vadede bize ve yatırımcılarımıza fayda sağlayacak olan, yüksek iskontolu fiyatlarla harika işletmelerin alıcıları olacağız” diye konuştu.

“O DANIŞMAN KOVULMALI”

Ackman, Trump’ın piyasalardaki düşüşü müzakere aracı olarak kullanmasının ise büyük bir stratejik hata olduğunu dile getirdi.

“Başkanımıza bu fikri öneren her kimse derhal kovulmalıdır” diyen Ackman, bu yaklaşımın müzakere gücünü zayıflattığını savundu.

Yatırım dünyasında yükselişçi tavrıyla tanınan Ackman, daha önce Trump’a destek vermiş ve Kasım ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın kazanması halinde “ABD’nin yatırım için dünyanın en iyi yeri haline geleceğini” savunmuştu.

Ackman’ın bu son çıkışı, Trump yönetimine karşı tutumunda dikkat çekici bir değişimi de gözler önüne seriyor.