Washington Post'un çarpıcı 'Karadeniz' yorumunda 'Türkiye' detayı

26 Ekim 2021 Salı, 16:06

ABD Savunma Bakanı Austin, geçtiğimiz hafta Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Brüksel’de temaslarda bulundu. Brüksel’de NATO Zirvesi’ne katılan ve Türk mevkidaşı Hulusi Akar’la da bir araya gelen Austin’in bu temasları Amerikan kamuoyunun gündem maddesi oldu.

Washington Post'un gündemine taşıdığı haberde, ABD’nin Karadeniz’i yakından izlediğini aktarırken, Rusya’nın olası hamleleri ve bölgedeki dengelerin hassas olduğuna vurgu yapıldı.

Austin’in, “Rusya, Karadeniz’i istikrarsızlaştırma hamlelerine son vermeli” dediğini aktaran Washington Post, “Karadeniz’deki dengeler basitçe doğu ve batı değil. Örneğin ikisi de NATO üyesi olan Romanya ve Bulgaristan ortak bir deniz gücü ve istihbarat havuzu olmasına ilgi gösterirken bu çaba hem bir NATO üyesi olan hem de resmi olarak Karadeniz’den Akdeniz’e geçişi sağlayan Boğazları kontrol eden Türkiye tarafından soğuk karşılandı" yorumunu yaptı.

S-400 SİSTEMİ ALMASIYLA...

Washington Post ifadelerini, "Ankara ve Moskova arasındaki iyi ilişkiler, özellikle Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla daha da iyileşti ve Karadeniz’deki birlik oluşturma sorununa yeni sorunlar getirdi” şeklinde sürdürdü.

Gazete, ABD siyasetinde Karadeniz’deki hamlelerin görüşülmeye başlandığını ve birçok siyasetçi ile kurumun bu konuda görüş bildirdiğinin de altını çizdi.

-Sözcü