WhatsApp, Avrupa Birliği’nde VLOP statüsüne geçti! Katı kurallar geliyor...

Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:12

Güncelleme: 20.02.2025 - 16:12

Meta’nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Çok Büyük Çevrimiçi Platform (VLOP) olarak kabul edilen en son platform oldu. Bu statü, WhatsApp’ın şeffaflık, içerik moderasyonu ve kullanıcı hakları konusunda daha sıkı kurallara tabi olacağı anlamına geliyor.

AB, WhatsApp’ın aylık 46.8 milyon aktif kullanıcı sayısını açıklayarak, platformun VLOP statüsüne girdiğini duyurdu. Bu rakam, 45 milyon aktif kullanıcı eşiğini geçtiği için platformu VLOP olarak kabul etti. Artık WhatsApp, kurallara uyum sağlamak için dört aylık bir süre içinde gerekli düzenlemeleri yapacak. Ancak, uyum sürecinin ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih verilmiş değil.

AB'NİN VLOP KURALLARI NE GETİRİYOR?

Euronews'te yer alan habere göre, VLOP statüsüne sahip platformlar, yasa dışı içeriklerin yayılmasını engelleme, kullanıcı haklarını güçlendirme ve algoritmalarının şeffaflığını sağlama yükümlülüğüne sahip. WhatsApp’ın sahibi Meta'nın diğer platformları Facebook ve Instagram da bu listeye dahil ve şu anda AB tarafından DSA ihlalleri konusunda soruşturuluyor.

Telegram, şimdilik VLOP statüsüne dahil değil, çünkü platformun aylık aktif kullanıcı sayısı henüz 45 milyon eşiğini geçmedi. Ancak, AB'nin yeni kullanıcı hesaplama düzenlemeleri, Telegram’ın gelecekte VLOP statüsü kazanıp kazanmayacağını belirleyebilir.

Telegram’ın merkezi Belçika’da bulunuyor ve şu anda Belçika Posta ve Telekomünikasyon Enstitüsü (BIPT) tarafından denetleniyor. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 2024’te dünya çapında 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Şu an platformda yaklaşık 900 milyon aktif kullanıcı olduğu iddia ediliyor.

WHATSAPP VE DİĞER VLOP’LER

WhatsApp’ın VLOP statüsüne dahil edilmesiyle birlikte Dijital Hizmetler Yasası'na tabi olan platform sayısı 26’ya çıktı. Bu listede Google, Amazon, LinkedIn, Temu ve Shein gibi dev platformlar da bulunuyor. WhatsApp, AB’nin katı regülasyonlarına nasıl uyum sağlayacağı ise merak konusu.