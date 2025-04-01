WSJ: Avrupa, Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu için Erdoğan’ın baskısına göz yumuyor

Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:55

Güncelleme: 01.04.2025 - 12:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması dış basında yankılanmaya devam ediyor.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Avrupa, Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu için Erdoğan’ın baskısına göz yumuyor" başlıklı haberinde, "Avrupa ülkelerinin Ankara’daki baskıcı politikalara karşı sessiz kalmasını" eleştirdi.

Haberde, geçmişte Türkiye'nin muhalefeti bastırma girişimlerinin Avrupa'dan sert tepkiler gördüğü ancak bugün bu eleştirilerin oldukça sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

WSJ, bunun temel nedeninin, Rusya’nın oluşturduğu güvenlik tehdidi ve Washington-Brüksel hattındaki gerginlikler nedeniyle Avrupa’nın Türkiye’ye olan jeopolitik bağımlılığı olduğunu vurguladı.

“AVRUPA'DAN AÇIKLAMALAR CILIZ KALDI”

WSJ, “Başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri İmamoğlu’nun tutukluluğundan dolayı ‘derin endişelerini’ dile getirse de, bu açıklamalar cılız kaldı ve Türkiye'nin iç siyaseti ile güvenlik iş birliği arasında bir bağlantı kurulmadı” ifadelerine yer verdi.

Haberde, Almanya’nın eski üst düzey savunma yetkililerinden ve Münih Güvenlik Konferansı’nın kıdemli üyelerinden Nico Lange’nin görüşlerine de yer verildi.

Lange, “Avrupalılar kendilerini ahlaki üstünlüğe sahip, doğru olanı yapan bir gelenekten geliyor. Ancak artık güvenliğe yönelik daha ‘yetişkin’ bir jeopolitik yaklaşım gerekiyor. Türkiye ile çalışmak bizim çıkarımıza olabilir” dedi.

New York Times’ta yayımladığı yazıyla uluslararası kamuoyuna seslenen İmamoğlu’nun tutuklanması, birçok Avrupalı siyasetçinin de gündemindeydi.

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Lia Quartapelle, WSJ’ye yaptığı değerlendirmede, “Avrupalılar, Erdoğan rejiminin otoriter doğasını artık açık bir şekilde görmeli. Türkiye’yi Norveç veya Kanada gibi demokrasilerle aynı kategoriye koymak büyük bir yanılgı olur” diye konuştu.

“BU SONSUZA KADAR SÜREBİLİR Mİ?”

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nde kıdemli politika araştırmacısı olan ve NATO Genel Sekreter Yardımcılığı da yapmış olan Camille Grand ise Türkiye ile güvenlik ilişkilerinin iç politik gelişmeler göz ardı edilerek sürdürülmesinin sınırlarına işaret ederek şunları söyledi:

“Bu sonsuza kadar sürebilir mi? Bu biraz karışık. Türkiye içindeki baskının ve protestoların boyutuna bağlı.”

Avrupa’daki genel yaklaşımı "güvenlik adına sessizlik" olarak yorumlayan WSJ, Türkiye’nin hem coğrafi hem de stratejik önemi nedeniyle Batı’nın temel müttefiklerinden biri olmayı sürdürdüğünü, ancak bunun demokrasi ve insan hakları konularındaki tavizlerin gerekçesi haline geldiğini belirtti.