Yağmacılar vurulacak

13 Mart 2022 Pazar, 02:00

Ruslar, doğudan ve batıdan şehir merkezine 25’er kilometre mesafede bulunsa da güney ve güneydoğu yönündeki yollar açık. Bu sayede, yiyecek sıkıntısı pek yok. İnternet, elektrik ve su hizmetleri, bu zamana kadar aksamadan sürdü. Bazı hesapların aksine Belarus ordusu da henüz savaşa girmedi. Fakat bu ne kadar böyle sürer, bilinmez.

Yetkililer, Kiev’in bir kale haline geldiğini ve gerekirse mahalle mahalle savunulacağını söylüyor. Yollara sıra sıra beton engeller ve tank engelleri dizilmiş. Mahallelerde gönüllülerden oluşturulan birlikler, apartman avlularını kontrol altına alıyor.

Her zaman kestirme yol olarak kullandığım bir apartman avlusuna girmeye kalktığımda, maskeli bir görevli beni karşılayıp nereye gittiğimi sordu. Gideceğim yönü söyleyince “Şöyle etraftan dolaşabilirsiniz” dedi ve ben onun gösterdiği tarafa yönelirken “İyi günler dilerim” diyerek beni selamladı. Bir tarafta en ufak idari görev üstlendiğinde kişilik bozukluğuna uğrayanlar, diğer tarafta mahalle sorumlusu olarak tayin edilen bir gencin, savaşın ortasında “İyi günler dilerim” diye en kibar ifadeyle selamlayışı. Umarım savaş, onun mahallesine varmadan biter.

Savaş nedeniyle en korkulan durumlardan biri de kaosu fırsat bilerek yağmacılığa kalkışanlar. Her gün, ülkenin farklı yerlerinden yağmalama haberleri geliyor. Bu nedenle, bazı apartmanlar girişe şu yazıyı asmış: “Bu apartmanda yağmacılar, savaş zamanı yasalarına göre görüldükleri yerde imha edilir.”

Savaşın bu ülkenin dokusunu bozmadan ve dünyayı altüst etmeden bitmesi en büyük dileğim.