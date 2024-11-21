Yanardağ son 1 yıl içinde yedinci kez patladı
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağda Aralık 2023'ten bu yana 7. kez patlama meydana geldi.
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki Grindavik kasabası yakınlarında yer alan yanardağ yeniden faaliyete geçti.
İzlanda Meteoroloji Ofisi’ne (IMO) göre yanardağda yerel saatle 23.14 sıralarında patlama meydana geldi.
Aralık ayından bu yana 7. kez patlayan yanardağ, lav ve kül püskürttü.
Sundhnukur kraterindeki patlama sonucu oluşan çatlağın uzunluğu yaklaşık 3 kilometreye ulaştı.
Uçuşların normal şekilde devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan yanardağdaki son patlama 22 Ağustos’ta meydana gelmiş, 6 Eylül’de sona ermişti.
Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda’da 32 aktif yanardağ bulunuyor.
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