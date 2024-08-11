Yanındaki bisikletçiye kafa attı, takımı diskalifiye oldu

Yayınlanma: 11.08.2024 - 17:07

Güncelleme: 11.08.2024 - 17:07

Yaşanan olayın ardından, Hollanda takımı, erkekler Olimpiyat finalinden diskalifiye edildi ve para cezasına çarptırıldı.

Paris 2024 Olimpiyatları 11 Ağustos'ta resmen sona eriyor. Oldukça olaylı bir olimpiyat serüveni yaşanıyor.

KASKINA KAFA ATTI

Paris'te finallerin bitişine sadece 39 tur kalmışken, Hollandalı bisikletçi Willem van Schip, İngiltere takımından Oliver Wood kaskına çarptı ve feci bir düşüş yaşadı.

Wood'un kazanın ardından pist kenarında bir süre tedavi gördü, neyse ki Wood, yarışı tamamlayabildi ve onuncu sırada bitirdi.

Takımın mevcut sıralamasındaki durumu göz önüne alarak, Wood olayla ilgili şikayette bulunmamayı tercih etti çünkü bu durumda şikayetin bir anlamı olmayacaktı.

PİSTTEKİ EN İRİ YARIŞÇI TARAFINDAN

Wood, dünya basınıyla yaptığı röportajlara şişmiş bir dizle çıktı.

Wood, "Hayatta kalacağım. Hiçbir şey görmedim. Sadece arkadan çarpmak biraz daha farklı, ne olduğunu göremiyorsunuz. Tek bildiğim, pistteki en iri yarışçı tarafından çok sert bir darbe yediğim" diye açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yaptığı açıklamada, "Erkekler Madison yarışındaki bir olayın incelenmesinin ardından, 6. Takım; Hollanda, başka bir bisikletçiyi tehlikeye atan uygunsuz davranış ve hareketler (kaskla vurma) nedeniyle diskalifiye edildi" dedi.

Wood'a çarpan Van Schip'e ayrıca 1000 İsviçre Frangı (38 bin 651 TL) para cezası verildi.