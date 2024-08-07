Hollanda'dan bisiklette olimpiyat ve dünya rekoru!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Bisiklet pist yarışlarında altın madalyayı, olimpiyat ve dünya rekoru kıran Hollanda kazandı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:15
Hollanda'dan bisiklette olimpiyat ve dünya rekoru!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet pist yarışlarında final müsabakaları yapıldı.

Ulusal Veledrom'da gerçekleştirilen yarışlarda Tijmen van Loon, Jeffrey Hoogland, Hariie Lavreysen ve Roy van den Berg'den oluşan Hollanda, 40.949 saniyelik derecesiyle olimpiyat ve dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

Joseph Truman, Ed Lowe, Hamish Turnbull ve Jack Carlin'in temsil ettiği Büyük Britanya, 41.814'lük süresiyle gümüş madalya elde etti.

Bronz mücadelesinde Thomas Cornish, Leigh Hoffman, Matthew Richardson ve Matthew Glaetzer'den oluşan Avustralya, 41.597'lik derecesiyle Fransa'yı geride bırakarak madalyanın sahibi oldu.


Hollanda haberleri bisiklet haberleri Altın Madalya haberleri rekor haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

14 yaşındaki sporcu Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!

14 yaşındaki sporcu Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!
Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan tarihi geri dönüş: Paris 2024'te bir madalya daha!

Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan tarihi geri dönüş: Paris 2024'te bir madalya daha!
Son Dakika: Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te finale yükseldi!

Son Dakika: Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te finale yükseldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler