Yapay zekâ doktor oluyor: Sınavı geçti, teşhis koyuyor!

Japon araştırmacılar, ulusal tıbbi lisanslama sınavını başarıyla geçebilen üretken bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Yapay zekâ doktor oluyor: Sınavı geçti, teşhis koyuyor!
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AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:49

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümete bağlı Ulusal Bilişim Enstitüsü (NII) liderliğindeki araştırmacılar, "Büyük Dil Modeli" (LLM) sınıfı yapay zeka sistemi oluşturdu.

Sistem 700 bini aşkın lisanslı tıbbi makale, yaygın tıbbi internet sitelerinden 16 milyon belge ile ders kitapları dahil kapsamlı bir veri seti kullanılarak eğitildi.

Ulusal tıbbi lisanslama sınavında "başarı eşiğini aşabilen" sistem, küresel bazda geliştirilen LLM modelleri arasında da en yüksek puanlardan birine ulaştı.

Üniversite, araştırma enstitüsü ve özel şirketler dahil yaklaşık 40 kuruluşun işbirliğiyle üretilen yapay zeka sisteminin ön muayene sonuçları doğrultusunda olası teşhisler önerebildiği aktarıldı.

NII projesi çerçevesinde yeni sistemin klinik tedaviyi desteklemek, operasyonel verimliliği artırmak için kullanılması planlanıyor.


Etiketler: #japonya #Yapay zeka

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