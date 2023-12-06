Yapay zeka tarafından yazıldı: Meclis kabul etti

Brezilya'da bir belediye meclis üyesi tarafından yapay zekaya yazdırılan yasa taslağı, mecliste kabul edilerek yasalaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:41
Yapay zeka tarafından yazıldı: Meclis kabul etti
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Brezilya, yapay zeka tarafından yazılan bir metnin yasalaştığı ilk ülke oldu. Ülkenin güneyindeki Porto Alegre kentinde çalıntı su sayaçlarının yenilenme masraflarına dair tasarı, 36 üyeli belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Meclis üyesi Ramiro Rosario, oylamadan 6 gün sonra metni yapay zekaya yazdırdığını açıkladı.

Rosario, metni hazırlamanın normalde 3 gününü alacağını, yapay zeka sayesinde ise sadece 15 saniye sürdüğünü söyledi. Yapay zekanın kullanımını övdü.

Belediye meclisindeki tartışmalar sırasında durumdan şüphelenmeyen diğer üyeler de metinde çok az değişiklik talep etti. Su sayaçları teklifi yasalaşmış olsa da yapay zekanın kullanımı ülke genelinde tartışma başlattı.


Brezilya Yapay zeka

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