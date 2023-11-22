Polislerden taraftarlara copla müdahale... Brezilya - Arjantin maçında tribünler karıştı!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:06

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:06

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya - Arjantin maçına yaşanan olaylar damga vurdu.

Brezilya polisi, Arjantin taraftarlarına copla müdahalede bulundu. Lionel Messi, bu olay sonrası takımı soyunma odasına götürdü ve birkaç dakika sonra Arjantin sahaya geri döndü. Bu nedenle karşılaşma geç başladı.

Lionel Messi ile Rodrygo

"KORKAK OLDUĞUMUZ İÇİN Mİ DÜNYA ŞAMPİYONUZ?"



Messi, takımı soyunma odasına götürmesinin ardından saha içinde Brezilya'dan Rodrygo ile bir tartışma yaşadı. Rodrygo'nun, bu esnada Lionel Messi'ye, "Korkaklar" dediği ifade edildi. Messi'nin ise, "Korkak olduğumuz için mi dünya şampiyonuz? Kapayın çenenizi!" yanıtını verdiği kaydedildi.

Messi, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından, "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor, bu maç Brezilyalıların Arjantinlilere yine baskı uygulamasıyla hatırlanacak. Bu kabul edilemez, çılgınlık! Bu derhal sona ermeli" diye bir açıklama yaptı.

MARTINEZ'DEN POLİSE MÜDAHALE

Öte yandan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de Brezilya polisinin, taraftarlarına copla saldırısının ardından polise müdahalede bulundu.

Brezilya ile Arjantin arasında Maracana'da oynanan mücadele ise Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Arjantin'in golünü Nicolas Otamendi attı.