Yapay zekada devrim: GPT-4o tanıtıldı!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 11:04

OpenAI, yapay zeka teknolojisine erişimi genişletme misyonu doğrultusunda, yeni modeli GPT-4o'yu ve kullanıcı arayüzündeki önemli güncellemeleri duyurdu.

Bu model, daha önce ücretli müşterilere sunulan özellikleri şimdi ücretsiz kullanıcılara da açarak, AI ile etkileşimi yeni bir boyuta taşıyor.

50 DİLDE HİZMET VERECEK

OpenAI'nin en yeni modeli GPT-4o, eski modeli GPT-4 Turbo'ya göre iki kat hızlı ve %50 daha ucuz olacak. 50 dilde hizmet verecek olan GPT-4o, daha büyük veri bloklarını işleyecek ve daha güncel yanıtlar sağlayarak metin anlama ve üretim kapasitesini artıracak. Ücretli kullanıcılar, ücretsiz kullanıcılardan beş kat daha fazla kapasite sınırına sahip olacak.

KULLANICI DUYGULARINI OKUYACAK

Yenilikler arasında, AI ile daha doğal etkileşim sağlayacak bir kullanıcı arayüzü yenilenmesi de bulunuyor. Kullanıcılar artık AI'ı kesintiye uğratarak gerçek zamanlı sohbet edebilecek, AI kullanıcının duygularını algılayarak ona göre tepki verebilecek. Bu yeni özelliklerle, kullanıcılar metinlerin yanı sıra görüntüler, ses dosyaları ve metin belgeleri yükleyerek AI modelinin bunları analiz etmesini sağlayacak.

MATEMATİK DENKLEMLERİNİ ÇÖZECEK

OpenAI'nin baş teknoloji sorumlusu olan Mira Murati'nin liderliğindeki etkinlikte, OpenAI, modelin yeni ses yeteneklerini canlı bir şekilde sergiledi. Yapılan gösterimlerde, ses asistanı sevgi ve robotlar hakkında bir hikaye üretti ve çeşitli duygusal ve ses vurgularıyla konuştu.

Bir başka gösterimde, bir telefonun kamerası kullanılarak AI modele bir matematik denklemi gösterildi ve ChatGPT'nin ses modu bu denklemi nasıl çözeceğini adım adım açıkladı.

IPHONE'LARA ENTEGRE EDİLECEK

OpenAI, ürünlerini genişletme ve stratejik ortaklıklar arama çabalarını sürdürüyor. Şirket, AI özelliklerini Apple'ın iPhone işletim sistemine entegre etme konusunda bir anlaşmayı nihayetlendirmek üzere olduğunu açıkladı. Ayrıca, OpenAI'nin yüz tanıma ve ses üretimi etrafındaki güvenlik önlemleri konusunda daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Bu güncellemelerle OpenAI, kullanıcıların AI ile etkileşimlerini daha doğal ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor, böylece teknolojiyi herkes için daha kullanışlı ve anlamlı kılıyor.