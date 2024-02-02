Yapay zeka ile internette dolaşan tüm fotoğraflarınızı saniyeler içinde bulun

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:49

Güncelleme: 02.02.2024 - 17:49

Çevrimiçi yapay zeka araçlarının hızına yetişmek artık neredeyse imkansız... Sosyal medya platformu X geçen hafta, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka ile üretilmiş sahte resimlerinin yer aldığı "çıplak fotoğraf furyasını" engellemekte zorlandı.

Yapay zeka ile sahte görsel üretimine dayanan Deepfake çılgınlığı, önüne geçilmez bir biçimde yayılırken, kullanıcıları gerçekten ürküten bir web sitesi daha ortaya çıktı.

SANİYELER İÇİNDE...

Söz konusu site, İnternette dolaşımda olan resimlerinizi tespit etmek için sizden örnek fotoğraflar yüklemenizi istiyor, ardından basit bir taramayla, saniyeler içinde bulduğu görselleri karşınıza çıkarıyor. Daha derin bir arama yapmak için ise ücretli üyelik gerekiyor.

Bu site, "internetteki en rahatsız edici yapay zeka sitesi" olarak nitelendiriliyor.

"KULLANICILARIN KORKULU RÜYASI"

Bazı kişiler tarafından, "kullanıcıların korkulu rüyası" olarak nitelendirilen site, verdiğiniz fotoğrafı analiz ediyor ve internette bir tarama yapıyor. Tarama sonucunda, sizin bile haberdar olmadığınız görseller ortaya çıkabiliyor.

Siteyi kullanan bir kişi, deneyimini şu ifadelerle aktardı:

"İnternetteki fotoğraflarınızın izini sürmek konusunda epey iyi ve inanılmaz derecede hızlı. Sonuçlardan ilk ikisi benim fotoğrafımdı, ancak geri kalan altısı, çoğunlukla kaş ve sakal olmak üzere bazı benzer yüz özelliklerini paylaşan diğer insanların resimleriydi."

Bu ifadeler, sitenin, biraz daha geliştirmeye ihtiyacı olduğunu düşündürüyor.

Güzel olan şu ki; PimEyes adlı bu uygulama, izniniz olmadan yüzünüzü kimin kullandığını bulabiliyor, böylece web sitelerinden resimlerinizi kaldırmalarını talep edebilirsiniz.