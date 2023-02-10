Yardım görevlisi, depremin Halep'i "cehennemin en derin katına" çevirdiğini söyledi

Cizvit Mülteci Servisi'nden Peder Tony O'Riordan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin Suriye'nin Halep kentini "cehennemin en derin katına" çevirdiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:23
Yardım görevlisi, depremin Halep'i
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Suriye'nin Halep kentindeki bir yardım görevlisi kentteki durumu "cehennemin en derin katları" olarak tanımladı.

Cizvit Mülteci Servisi'nden Peder Tony O'Riordan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin Halep'i de "derinden" etkilediğini dile getirdi.

O'Riordan, deprem nedeniyle yeni binaların çöktüğünü ve diğerlerinin de güvensiz hale gelerek "insanları şehrin dört bir yanında yerinden ettiğini" söyledi.

Depremden önce bir iş arkadaşının Halep'teki durumu "cehennem" olarak tanımladığını aktaran O'Riordan, "Bu depremden önceydi, yani depremden önce cehennemdeysek şimdi cehennemin en derinindeyiz" ifadelerini kullandı.

O'Riordan, Halep'te "120'den fazla acil durum sığınağı olduğunu ve insanların depremlerden sonra çöken binalar nedeniyle travma yaşadığını" belirterek, kentteki birçok insanın şu anda arabalarda ve soğukta dışarıda uyuduğunu söyledi.

O'Riordan, "Batı'daki sivil örgütlerin ve hükümetlerin buraya çok ama çok hızlı bir şekilde yardım pompalamasına ihtiyacımız var" dedi.


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