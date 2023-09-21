Yeni HIV aşısının denemelerine başlandı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 17:52

Güncelleme: 21.09.2023 - 17:53

ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu'na (AIDS) yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'ne (HIV) karşı önleyici yeni bir aşının faz-1 çalışmalarına başlandığı bildirildi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Ulusal Sağlık Enstitüsünden (NIH) yapılan açıklamada, "VIR-1388" ismi verilen bu aşının güvenliğini ve insanlarda HIV'e karşı bağışıklık kazandırma yeteneğini değerlendirmek üzere faz-1 aşılama sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de 6 ve Güney Afrika'da 4 tesiste gerçekleştirilen faz-1 birinci doz aşılamaların, HIV taşıyıcısı olmayan toplam 95 gönüllü üzerinde uygulanacağı ifade edildi.

Faz-1 aşamasının ilk sonuçlarının 2024 sonlarında alınacağı kaydedilen açıklamada, gönüllülerin ilk aşılamanın ardından 3 yıl süreyle takip edileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yeni aşının 2004'ten beri geliştirildiği ve NIH tarafından finanse edildiği belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, "dünyada HIV vakalarının en çok görüldüğü ülke" olma özelliği taşıyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) verilerine göre, ülkede 7,7 milyon civarında HIV taşıyıcısı bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2022 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 39 milyon kişi HIV taşıyor. Dünya genelinde her 5 HIV taşıyıcısından 1'i Güney Afrika'da yaşıyor.