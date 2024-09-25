Yeşiller Partisi eş başkanları istifa etti: 'Partinin son on yıldaki en derin krizi...'

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanları Ricarda Lang ve Omid Nouripour, bir dizi seçim yenilgisinin ardından istifa kararı aldı. Kasım ayındaki parti kongresine kadar görevde kalacaklarını belirten liderler, partinin derin bir kriz içinde olduğunu vurguladı.

Yeşiller Partisi eş başkanları istifa etti: 'Partinin son on yıldaki en derin krizi...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 12:37

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanları Ricarda Lang ve Omid Nouripour, partinin son dönemde yaşadığı ağır seçim yenilgilerinin ardından istifa ettiklerini duyurdu. Nouripour, bu durumu "partinin son on yıldaki en derin krizi" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Brandenburg seçimlerinde Yeşiller, %5 barajını aşamayarak eyalet meclisinde yer alamadı.

Bu sonuç, partinin son dört seçimde üst üste oy kaybettiğini ortaya koyarken, Thüringen ve Saksonya’daki benzer başarısızlıklar da Yeşiller’in durumunu daha da zorlaştırdı.

"YENİ YÜZLER GEREKİYOR"

Ricarda Lang, yaptığı açıklamada, "Bu krizden çıkmak için yeni liderlere ihtiyaç var" diyerek, görevi bırakmanın Yeşiller’in stratejik bir yeniden yapılanması için atılan bir adım olduğunu söyledi.

İstifa eden liderler, Kasım ayındaki parti kongresine kadar görevlerine geçici olarak devam edecek.

SPD ve diğer koalisyon ortakları ise Yeşiller’deki bu değişime temkinli yaklaşarak koalisyon çalışmalarının etkilenmeyeceğini belirtti.


Etiketler: #Almanya #Yeşiller Partisi #istifa

İlgili Haberler

Almanya'da yolcu treni, yük trenine çarptı: 13 yaralı

Almanya'da yolcu treni, yük trenine çarptı: 13 yaralı
Mercedes Almanya'da otonom sürüşü hızlandırıyor: Saatte 130 kilometre...

Mercedes Almanya'da otonom sürüşü hızlandırıyor: Saatte 130 kilometre...
Doğuş Otomotiv, Almanya'daki IAA Fuarı'nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı

Doğuş Otomotiv, Almanya'daki IAA Fuarı'nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler