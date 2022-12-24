Yılbaşı ve Noel öncesi... Dünyada grev dalgası

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Dünyanın dört bir yanında işçiler, artan enflasyon karşısında düşük zamları protesto etmek için yılbaşı ve Noel öncesi grev kararı aldı.

İngiltere’de demir ve havayolu ile posta servisi çalışanlarının yanı sıra otobüs şoförlerinin süregelen iş bırakma eylemi kapsamında havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, Noel döneminde sekiz gün greve gidecek. Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikası’na (PCS) üye yaklaşık 1000 sınır güvenlik personeli, 28-31 Aralık’ta Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanında grev yapacak. Hükümetin yüzde 2’lik maaş artışı teklifini reddeden PCS, yüzde 10 maaş artışı talep ediyor. İktidardaki Muhafazakâr Parti ise askerleri “grev kırıcı” olarak çalıştırıyor.

(İngiltere’de PCS, dün 1000 sınır güvenlik personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için altı havalimanında iş bıraktı.)



Ayrıca İskoçya’da 10 ve 11 Ocak tarihlerinde öğretmen grevi gerçekleştirilecek. En düşük ücretliler için yüzde 6.85’lik artış reddedilirken öğretmenler, yüzde 10’luk artış istiyor.

BELÇİKA

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair’ın Belçika’da bulunan 450 uçuş görevlisi için 30, 31 Aralık ve 1 Ocak’ta iş bırakma çağrısı yapıldı. Havayolu emekçilerini temsil eden CNE ve AVC Puls sendikaları 7 ve 8 Ocak’ta da grev yapmayı planlıyor. CNE Daimi Sekreteri Didier Lebbe AFP’ye verdiği demeçte, bunun Belçika’daki 15 Ryanair uçağını etkileyeceğini ve şirketin uçuş sayısını yarıya indireceğini tahmin ettiğini söyledi. Sendikalar, Ryanair’i Belçika’daki personele yasadışı bir şekilde baskı yapmakla ve şirketin ulusal yasal asgari ücretin altında maaş ödemekle suçluyor. Diğer taraftan Belçika’daki sendikalı polisler de dün ücret zammı ve sosyal sigorta iyileştirmesi talebiyle dün başkent Brüksel’deki havalimanlarında bir günlük grev yaptı.

(Belçika’da sendikalı polisler Brüksel Güney Charleroi Havalimanı’nda eylem düzenledi.)



İSPANYA

İspanya’da havayolu şirketlerinden Vueling ve Air Nostrum’da kabin memurları ve pilotların maaş artışı talebiyle başlattıkları grev özellikle Santiago de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca kentlerindeki havalimanlarını etkiliyor. Grev nedeniyle gün içinde 70 kadar uçuş iptal edildi. Öte yandan ülkede Zara ve diğer Inditex moda markalarında çalışan yaklaşık 1000 işçi, şirketin önceki teklifini reddettikten sonra daha yüksek ücret artışı talep etmek için 23 Aralık ve 7 Ocak’ta grev duyurusu yaptı. Bunun ardında Zara da yüzde 25 ücret zammı önerdi ve işçiler kazanım elde ederek grev kararını iptal etti.

(İspanya’da CGT sendikası, Inditex bünyesinde düşük ücretle çalışan işçilerin hakları için Zara mağazası önünde toplandı.)



AVUSTRALYA

Avustralya’nın Perakende ve Fast Food Çalışanları Sendikası (RAFFWU) dün ülkedeki tüm Apple mağazalarında, Noel arifesine kadar greve çıktı. Grev, Apple’ın Çin’deki başlıca iPhone fabrikasında işçilerin, aşırı katı koronavirüs önlemleri ve fabrikadaki kısıtlamaların kötü yönetilmesini protesto ederek üretimi aksatma riski yaratmasından kısa süre sonra başladı. RAFFWU, sekiz yıl önce imzalanan bir anlaşma sebebiyle şirketin çalışanlara “haftasonu izni, üst üste izin günü kullanımı, sabit nöbet listesi, sabit çalışma günleri, vardiyalar arası 12 saat ara ve mesai ücreti” vermediğini söylüyor.

(Avustralya’da Apple işçilerinin dün başladığı ve ağır çalışma koşullarını protesto ettiği grevi yarın sona erecek.)

FRANSA

Fransa’nın demiryolları şirketi SNCF tren kontrolörleri, maaş artışı ve makinistlerle eşdeğer bir statü verilmesi talebiyle dün greve başladı. Grev nedeniyle bu hafta sonu çok sayıda tren seferi iptal edilirken hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade edildi. Ardından işveren grev baskısına dayanamayarak işçilerle uzlaşmaya gitti.