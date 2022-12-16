Belçika'daki grev, THY seferlerini etkiledi

Belçika'da ülke genelinde yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidildi. Kısıtlama nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Brüksel'e yapacağı 2 sefer iptal edildi.

DHA
16 Aralık 2022 Cuma, 10:53
Belçika'daki grev, THY seferlerini etkiledi
Abone Ol google-news

Belçika'da çeşitli işçi sendikaları hayat karşılığına karşı ücretlerin iyileştirilmesi için ülke genelinde bugün greve başladı. Grev nedeniyle ülkede hayat dururken, bir notam yayımlanarak uçuşlarda da kısıtlamaya gidildi.

Bazı uçuşlar iptal edilirken, havalimanı otoritesi gün içerisinde yapılması planlanan diğer operasyonların aksamaması için gerekli önlemleri aldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili resmi Twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Belçika’da ülke genelinde yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda sunulan kapasite kısıtlanmıştır. Bu nedenle; bugün için planlanan TK1939-1940 ve TK1943-1944 İstanbul-Brüksel-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.


THY Belçika grev Sefer Türk Hava Yolları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler