Yol kenarında tuvaletini yapan adama maymun sürüsü saldırdı

Tayland'da bir adam yol kenarında tuvaletini yaparken, 10'dan fazla maymundan oluşan bir sürü tarafından saldırıya uğradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:43
Yol kenarında tuvaletini yapan adama maymun sürüsü saldırdı
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44 yaşındaki Manee Chitdutsadee'nin, Tayland'ın Ranong kentinde yol kenarında tuvaletini yaparken bir maymun sürüsü tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Chitdutsadee'nin, maymunlara karşı koymaya çalışırken 50 metrelik bir uçurumdan aşağı yuvarlandığı belirtildi.

Chitdutsadee uçurumdan aşağı yuvarlanırken, maymunlar da onu takip ederek saldırılarına devam ettiği ifade edildi.

Saldırıya tanık olan bir sürücü polis karakoluna giderek Chitdutsadee'nin yaralandığını bildirdiği, ardından Chitdutsadee'nin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Chitdutsadee'nin durumu iyi olduğu bildirildi.

İddiaya göre, bölgeyi ziyaret eden bazı turistlerin maymunlara alkol içirdiği ve hayvanların bu şekilde insanlara saldırdığı belirtiliyor.


Tayland maymun

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