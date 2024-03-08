Yolcu uçağı acil iniş yaptı: Kalkış sırasında tekeri koptu

Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:10

Güncelleme: 08.03.2024 - 13:10

San Francisco'dan Japonya'nın Osaka kentine hareket eden uçağın ana iniş takımının sol kısmındaki teker kalkıştan saniyeler sonra koptu.

San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın personel otoparkına düşen teker, otomobilin arka camını kırdıktan sonra yuvarlanarak havalimanının yanındaki arazide durdu.

Sputnik'in aktardığına göre, Havalimanı yetkilileri, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Öte yandan, 235 yolcu ve 14 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak, güvenli şekilde Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaparak hangara çekildi.

United Airlines, yolcuların başka bir uçağa yönlendirildiğini bildirdi.

Tekeri kopan uçağın 2002'de üretildiğini açıklayan United Airlines, "Boeing 777"lerin eksik veya hasar görmüş tekerlerle güvenli iniş yapacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Havacılık uzmanları, uçak lastiklerinin nadiren koptuğunu ve durumun daha büyük bir güvenlik sorununun göstergesi olmadığını ifade ediyor.