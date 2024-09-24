'Son yılların en büyük yolsuzluk davası...' Singapur'da eski bakan mahkemede yargılanacak!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:02

Güncelleme: 24.09.2024 - 10:04

Singapur'un eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, iki iş adamından değerli hediyeler kabul ettiği ve adaletin işleyişini engellediği iddiasıyla 35 ayrı suçtan yargılanacak.

Singapur’un dört yıldır dünya genelinde yolsuzlukla en az ilişkilendirilen ülkeler arasında olması, bu davanın büyük yankı uyandırmasına neden oldu.

S. Iswaran’ın yargılandığı suçlar arasında F1 biletleri, Brompton bisikleti, West End müzikalleri için biletler, uçak biletleri ve İngiltere Premier Lig maçlarına giriş gibi birçok lüks hediye yer alıyor. Iswaran, bu hediyeleri iş adamları Ong Beng Seng ve Lum Kok Seng’den kabul ettiği iddiasıyla suçlanıyor. Ancak her iki iş insanı da şu ana kadar herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı.

Iswaran, suçlamaları reddederek, söz konusu hediyelerin iki yakın arkadaşı tarafından verilen masum hediyeler olduğunu ve bunların rüşvet olarak değerlendirilemeyeceğini savunuyor. Ocak ayında, Başbakan Lee Hsien Loong’a yazdığı mektupta, masum olduğunu belirterek görevinden istifa etti ve uzun yıllar iktidarda kalan Halkın Hareketi Partisi’nden (PAP) ayrıldı.

DAVADA KIMLER YER ALACAK?

Iswaran’ın hukuk ekibine, aynı zamanda PAP’nin eski milletvekili olan kıdemli avukat Davinder Singh liderlik ediyor. Davanın ilk kısmı 27 Eylül’e kadar devam edecek. Duruşmalarda 56 tanık dinlenecek ve bunlar arasında Iswaran’ın eşi de bulunuyor.

Dava, aynı zamanda eski Başbakan Lee Kuan Yew’un sık sık temsilcisi olan Davinder Singh tarafından yürütülüyor. Iswaran’ın savunmasında, hediyelerin arkadaşı olarak gördüğü kişilerden alındığı, dolayısıyla hukuki bir suç teşkil etmediği öne sürülüyor.

Singapur'da yolsuzluk davaları nadir görülse de, bu dava hükümetin dürüstlük ve şeffaflık konusundaki itibarını yeniden gündeme getirdi. Ülkede son olarak 1986 yılında bir bakanın yolsuzluk iddialarıyla yargılanması söz konusu olmuştu.