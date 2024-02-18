Yolsuzluktan hüküm giymişti: Eski başbakana tahliye

Tayland’da 15 yıllık sürgün hayatının ardından ülkesine dönen ve hakkındaki hapis cezası nedeniyle tutuklanan 74 yaşındaki eski Başbakan Thaksin Shinawatra, 6 aylık tutukluluk süresinin ardından bugün şartlı olarak tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:15
Yolsuzluktan hüküm giymişti: Eski başbakana tahliye
Abone Ol google-news

Tayland’da 15 yıllık sürgün hayatının ardından döndüğü ülkesinde tutuklanan eski Başbakan Thaksin Shinawatra özgürlüğüne kavuştu. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında hakkındaki hapis cezası nedeniyle tutuklanan 74 yaşındaki eski Başbakan Shinawatra, bugün şartlı tahliye edildi. Sağlık sorunları nedeniyle 8 yıldan 1 yıla indirilen hapis cezasını hastanede geçiren Shinawatra’nın araçla başkent Bangkok’taki konutuna girdiği ve yanında iktidardaki Pheu Thai partisinin lideri olan küçük kızı Paetongtarn Shinawatra olduğu belirtildi.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Thaksin'in serbest bırakılmasından dolayı mutlu olduğunu ve bunun yasalara uygun olduğunu vurguladı. Thaksin Shinawatra'nın tahliyesi ülkede tartışmalara neden olurken, Senatör Somchai Swangkarn yaptığı açıklamada, “Çok mu hasta? Şartlı tahliye mi? Ne hastalığı? Huzur içinde yat Tayland adaleti” ifadelerini kullandı.

Göz Atın
79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili görevinden istifa etti

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili görevinden istifa etti

DARBEYLE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Tayland’da iki dönem başbakanlık yapan 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006’daki askeri darbe ile görevden alınmıştı. Darbenin ardından görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Thaksin, 2008 yılında ülkeden kaçmıştı. Thaksin, 22 Ağustos 2023’te Dubai’den Tayland’a döndükten sonra cezaevine gönderilmiş, aynı gün polis hastanesine sevk edilmişti.


Tayland haberleri Başbakan haberleri hapis haberleri yolsuzluk haberleri

İlgili Haberler

Japonya'dan bir ilk: Ahşap uydu

Japonya'dan bir ilk: Ahşap uydu
Milyonlarca liralık 'Pokemon' vurgunu: Yakalandılar

Milyonlarca liralık 'Pokemon' vurgunu: Yakalandılar
Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı

Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze adayı olarak açıklandı

Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze adayı olarak açıklandı
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
Erzincan İliç'te gözaltına alınan yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet'e konuştu

Erzincan İliç'te gözaltına alınan yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet'e konuştu
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
Fotoğraftaki o bebek 20 yıl sonra katili oldu

Fotoğraftaki o bebek 20 yıl sonra katili oldu
İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!

İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!
Döner ustasının '22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik' diyen Murat Kurum'a yanıtı gündem oldu

Döner ustasının '22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik' diyen Murat Kurum'a yanıtı gündem oldu
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!