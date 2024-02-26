Yunan bakanın Kıbrıs çıkışı ülkeyi karıştırdı: Helenizm'in manevra alanı kalmadı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:52

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:52

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Christos Stylianidis, Türkiye'ye yönelik dikkat çekici mesajlar gönderdi.

Christos Stylianidis, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının sürekli açık tutulduğunu belirterek, "Özellikle Ankara ziyaretimden bu yana sürekli iletişim halindeyiz. Bu sürekli bilgi alışverişi ve sürekli iletişim sayesinde göç akışlarının çok etkili bir şekilde yönetildiği pek çok kez görülmüştür" dedi.

Stylianidis, "Ankara'da şimdiye kadar var olan gayri resmi işbirliğinin çok daha sistematik hale gelmesi ve zorluklara karşı ortak bir yanıt niteliği kazanması gerektiğine karar verildi. Göç konusunda paralel ve birbiriyle örtüşmeyen yollarda ilerlemeyi bırakmalıyız. Ege gibi zor hava koşullarına sahip bir denizde mümkün olduğunca bilgi alışverişinde bulunarak sahada etkili olmaya çalışacağız" diye ekledi.

Yunan basınında yer alan Türk-Yunan ortak devriye iddialarıyla ilgili konuşan Stylianidis, "Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmamıştır ve ortak devriyeden bahsetmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ortak müdahale başka pek çok anlama gelir ama ortak devriye anlamına gelmez. Ankara'ya sunulan şey doğruydu ve Türk tarafı tarafından kabul edildi. Yani Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik'in rolüne ek olarak, gerekirse iki amir arasında iletişim olmalıdır. Askeri Polis Şefi de Ankara'daydı ve kaçakçılar botları denize indirmeden önce sonuç almamız gerektiği konusunda mutabık kalındı" diye konuştu.

Stylianidis, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Atina ve Ankara'da yaptığımız görüşmelerde 2016 AB-Türkiye Ortak Bildirisinin gözden geçirilmesi konusunu gündeme getirmedik. Siyasi analiz açısından şunu söyleyebilirim ki Türk tarafı kendi nedenleriyle göç konusunda bir Yunan-Türk işbirliği modeli yaratmaya çalışıyor. Çünkü bu, AB'deki ortaklara Türkiye'nin göç konusunda güvenilir bir ortak olduğu mesajını vermektedir. Her şekilde Avrupa'ya "transit ülke" olmaktan çıkmak istiyorlar. Ankara'da teyit edilen ve sahada her gün doğrulanan şey, göçün yeni bir şekilde yönetilmesinin karşılıklı faydalar (kazan-kazan) sağlayacağıdır. Bu kapsamda ülkemize yönelik göç akışı azalır, konaklama tesisleri üzerindeki baskı azalır ve Yunanistan da artık bir "transit ülke" olmaz."

'KIBRIS' ÇIKIŞI MECLİSTE BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Stylianidis, geçtiğimiz günlerde Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada "Kıbrıs'ın yarısı Türk'tür" ifadesinden dolayı milletvekillerinden büyük tepki toplamıştı.

Stylianidis, "gelecekte 1974'tekine benzer ulusal trajedilerin yaşanmaması için Helenizm'in, Kıbrıs için verdiği savaşların güç dengelerini dikkate alması" gerektiğini söyledi.

Stylianidis, "Bazıları cunta tarafından yapılan ve Kıbrıs'ın yarısının kaybedildiği savaşlar gibi başka tür savaşları ima ediyorsa, ben buna karşıyım. Çünkü, ben yeşil hat üzerinde büyüdüm ve savaşların sadece sahte savaşlar olarak yapılmasının ne anlama geldiğini biliyorum. Çünkü, Helenizm'in Kıbrıs'ta artık manevra alanı kalmadı, çünkü Kıbrıs'ın yarısı Türk" ifadelerini kullandı.