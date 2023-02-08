Yunan kanalı Türkçe şarkıyla yayına başladı: 'Ben seni sevduğumi...'
Yunanistan Devlet Televizyonu, sabah haberlerini Türkçe şarkıyla açtı.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT, Kahramanmaraş merkezli depremler haberiyle açtığı sabah haberlerine Türkçe şarkıyla başladı.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye gelirken, Yunanistan da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
ERT kanalı, sabah haberlerinde Kazım Koyuncu'ya ait olan Şevval Sam'ın seslendirdiği “Ben Seni Sevduğumi” şarkısı eşliğinde felaketin görüntülerine yer verdi.
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