Yunanistan, Rodop'ta kamulaştırılan arazilerin ücretini ödemdi

04 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Yunanistan’da kamulaştırılan azınlık arazilerinin bedeli sekiz yıldır ödenmiyor. Yunanistan’ın Bulgaristan’la sınır kapısı olan Nimfea-Makaza karayolu bağlantı yolu yapımı için Rodop ilinde bulunan Gümülcine kenti yakınlarında büyük bir bölümü Türk azınlık mensubu kişilere ait araziler 2014 yılında kamulaştırılmış, buna karşın arazi sahiplerine kamulaştırma bedeli geçen sürede ödenmemişti.

Uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorun, PASOK-KINAL Rodop Milletvekili İlhan Ahmet tarafından uzun süredir gündemde tutuluyor. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, şunları söyledi: “Yunanistan anayasasının ilgili hükmü gereği 18 ay içerisinde istimlak bedelinin ödenmesi gerekirken sekiz yıl geçmesine rağmen 1 euro dahi ödeme yapılmadı. Benim bu konuda verdiğim sözlü soru önergesine aldığım cevapta yasal değişiklik yapılması gerektiği belirtiliyor. Yurttaşlara ait arazilerin kamulaştırma bedelinin sekiz yıl geçmesine rağmen ödenmemesi anayasanın ihlalidir. Anayasa ihlaline rağmen iktidar halen yasal değişiklikten söz ediyor. Devlet kendi alacağı için yurttaşların hesaplarına haciz getirirken yurttaşa olan borç konusunda aynı hassasiyeti göstermiyor. Böyle olunca da yurttaşın devlete güveni sarsılıyor. sekiz yıldır göz ardı edilen bu soruna ve yurttaşların mağduriyetine acilen bir çözüm getirilmesi gerekiyor.”