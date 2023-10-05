Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi öldü

Yunanistan'da bu yıl, Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:30
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi öldü
Abone Ol google-news

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 9 yeni Batı Nil Virüsü vakası teşhis edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 19'a yükseldiği, virüsün özellikle Tesalya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya, Trakya, Batı Makedonya ve Epir bölgelerinde tespit edildiği belirtildi.

Uzmanlar, gelecek aylarda vaka sayının artacağı değerlendirmesinde bulundu.

 


batı nil virüsü Yunanistan Salgın

İlgili Haberler

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nelerdir? (Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı)

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nelerdir? (Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı)
Salgına karşı savaşan en doğal antibiyotik işte bu besin!

Salgına karşı savaşan en doğal antibiyotik işte bu besin!
'Kırmızı göz' salgını yayıldı: 86 bin kişi şikâyetçi

'Kırmızı göz' salgını yayıldı: 86 bin kişi şikâyetçi

En Çok Okunan Haberler