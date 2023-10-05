Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi öldü
Yunanistan'da bu yıl, Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 9 yeni Batı Nil Virüsü vakası teşhis edildi.
Açıklamada, ölü sayısının 19'a yükseldiği, virüsün özellikle Tesalya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya, Trakya, Batı Makedonya ve Epir bölgelerinde tespit edildiği belirtildi.
Uzmanlar, gelecek aylarda vaka sayının artacağı değerlendirmesinde bulundu.
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