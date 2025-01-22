Yunanistan'da 'kuraklıkla' mücadele: Yüzme havuzları, deniz suyuyla doldurulabilir

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:05

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:05

Yunanistan, iki yıldır yaşadığı aşırı kuraklık konusunda mücadele çabalarını artırmaya çalışırken, adalardaki otel havuzları bu yaz deniz suyuyla doldurulabilir.

Yunan parlamentosunda görüşülen yeni yasa önerileri, kıyı otellerindeki yüzme havuzlarını denize bağlayan boruların döşenmesinin önünü açabilir. Amaç, birçok Yunan adasında azalan su rezervlerini korumak ve suyu kıtlıkla karşı karşıya olan diğer bölgelerde kullanmak.

Turizm bakan yardımcısı Elena Rapti, bir parlamento komitesine yaptığı açıklamada mevzuatın “deniz suyunun çıkarılması ve yüzme havuzlarına pompalanması için gerekli çerçeveyi düzenlediğini” söyledi.

Rapti, “Elbette odak noktası su kaynaklarının korunmasıdır” dedi.

Yunanistan son iki yıldır akut kuraklık koşullarıyla karşı karşıya ve tatil sezonu, özellikle popüler turistik yerler olan adalarda su kaynakları üzerinde ekstra baskı yaratıyor.

Öneriyi eleştirenler, denize geri pompalanacak suyun kıyı bölgeleri üzerindeki çevresel etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdiler.

Bu arada Yunanistan'da son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak giderek daha sıcak ve kurak geçen yaz aylarında orman yangınları daha sık görülmeye başlandı.

Geçtiğimiz yıl Yunanistan genelinde yüzlerce orman yangını meydana gelirken, ülkede şimdiye kadarki en sıcak hava koşulları kaydedildi.