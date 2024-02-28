Yunanistan’da taksicilerden iki günlük grev

Yunanistan’da taksiciler 48 saatlik grev başlattı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:03
Yunanistan’da taksicilerden iki günlük grev
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Yunanistan’da grevler ulaşımı edecek. Başkent Atina’da taksiciler, vergilerin azaltılması, otobüsler için ayrılan şeritlerden yolcu alınmasına izin verilmesi ve araç paylaşım uygulamalarının daha sıkı düzenlenmesi gibi taleplerde 48 saatlik grev başlattı. Başkentte, 200’den fazla taksi konvoy yaparak, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

KENT İÇİ ULAŞIM DURACAK

Yunanistan’da yarın ise Toplu Taşıma Federasyonu tarafından desteklenen ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik grev kararı alındı. Grev nedeniyle ülke genelinde şehir içi otobüs, metro, hızlı tren ve tramvay seferlerinin aksaması beklenirken, kent içi ulaşımın tamamen duracağı tahmin ediliyor.

UÇUŞLARDA AKSAMA BEKLENİYOR

Hava trafik kontrolörlerinin de 24 saatlik greve katılması beklenirken, Yunanistan’daki havaalanlarından yapılacak uçuşlarda büyük aksamalar yaşanması bekleniyor.


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