Yüzlerce katil balina karaya vurdu: Ötenazi kararı alındı!

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti sahilinde 157 yalancı katil balinanın karaya vurduğu bildirildi.

Yüzlerce katil balina karaya vurdu: Ötenazi kararı alındı!
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:33

Avustralya Doğal Kaynaklar ve Çevre Birimi, Tazmanya eyaletinin kuzeybatısındaki bir sahilde 157 katil balinayı kıyıya vurmuş halde bulduklarını duyurdu.

Yetkililer, 24 ila 48 saat önce kıyıya vuran balinaları kurtarmak için çalışmalar başlatıldığını ancak koşulların balinaları kurtarmak için elverişsiz olduğunu kaydetti.

Yetkililer, balinaların kıyıya vurduğu sahile iş makineleri ve ekipmanların giremediğini ve bölgeye ulaşımın zor olduğunu belirtti.

Balinaları kurtarmak için tüm yolların tükendiğini ve hayvanları okyanusla buluşturup kurtarmanın yolu olmadığını belirten yetkililer, halen hayatta olan balinaların acı çekmemesi için ötanazi yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, 157 balinanın 90'ının hayatta olduğunu tahmin ediyor.


Etiketler: #Avustralya #Balina

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