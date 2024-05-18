Yüzlerce protestocu yeni yasaya tepki gösterdi!

Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin onayladığı yasaya göre, trans bireyler akıl hastası olarak tanımlanarak sağlık hizmetlerine erişim sağlıyor. Lima’da yüzlerce protestocu, bu yeni yasayı protesto ederek “Kimliğim hastalık değil” sloganları attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:05
Yüzlerce protestocu yeni yasaya tepki gösterdi!
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Cuma günü Peru'nun başkentinde toplanan yüzlerce protestocu, trans bireyleri ve diğerlerini sağlık yardımlarından faydalanabilmek için akıl hastası olarak nitelendiren yeni yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep etti.

Lima şehir merkezinde barışçıl bir şekilde yürüyen yaklaşık 500 gösterici, "Daha fazla damgalamaya son" ve "Kimliğim bir hastalık değildir" gibi sloganlar içeren pankartlar taşıdı.

YASANIN İÇERİĞİ

Geçtiğimiz hafta, Devlet Başkanı Dina Boluarte yönetimi tarafından onaylanan yasa, transseksüel bireyleri, "cross-dresser"ları ve "cinsiyet kimliği bozukluğu" olan diğer kişileri, kamu ve özel hizmet sağlayıcılar aracılığıyla ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanabilecek "hastalıklara" sahip olarak sınıflandırmıştı.

PROTESTOCULARIN TALEBİ

Protestocular, sağlık bakanlığı ofislerine olaysız bir şekilde ulaştı. Boluarte hükümetini LGBTQ+ haklarını çiğnemekle suçlayan aktivist Gahela Cari Contreras, "Cinsiyet kimlikleri artık patoloji olarak görülmüyor" dedi. "Onlara izin vermeyeceğiz."

Eleştirmenler, ülkenin PEAS sağlık düzenlemelerinin güncellenmesinin gereksiz olduğunu, zira mevcut kuralların zaten ruh sağlığı hizmetlerine evrensel erişim sağladığını savundu.

Hükümet yetkilileri ise tartışmayı bir yanlış anlaşılma olarak değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada, LGBTQ+ bireylerin damgalanmasını reddettiğini ve yasal dilin daha kapsamlı sağlık kapsamı sağlamayı amaçladığını vurguladı. Bakanlık, insan hakları çerçevesinde insan onuruna ve özgür eylemlere saygı duyduğunu bir kez daha teyit etti.

"VAR OLMAYAN TEŞHİS"

Bu güvencelere rağmen, protestocular ikna olmadı ve bazı tıp uzmanları yasanın değiştirilmesi çağrısında bulundu. Peru CMP tıp fakültesi dekanı ve kendisi de bir hekim olan Pedro Riega Lopez, "Artık var olmayan teşhislerin veya patolojilerin sağlık sigortası planlarına dahil edilmesine gerek görmüyoruz" dedi.


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