Zelenski, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’yı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 37. gün geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin görüşmeleri devam ediyor.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı Başbakanlık Ofisi'nde ağırladı.
"UKRAYNA’YA GELEREK KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ GÖSTERİYORSUNUZ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Zelenski, Metsola’nın Kiev’e böyle bir zamanda ziyaret gerçekleştirmesinin çok önemli ve anlamlı olduğu belirterek, "Size samimi olarak teşekkür etmek istiyorum. Size ve tüm ekibinize. Sizler böyle bir zamanda Ukrayna’ya gelerek kahramanlık örneği gösteriyorsunuz. Biz bugün ülkemizi koruyoruz ve partnerlerimizin ülkemize gelmesi halkımıza destek adına önemli bir adımdır. Biz sizinle telefonda tanışmıştık. Attığınız adımları değerli buluyoruz Ukrayna tarafında olduğunuz için mutluyuz. Sizin gelmeniz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
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