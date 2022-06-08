Zelenski çağrıda bulundu: Almanya, savunma desteğini artırmalı
Zelenski, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Devlet Başkanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Volodimir Zelenski, Olaf Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya’nın ülkesine yönelik savunma desteğini arttırmasını talep etti.
Zelenski, görüşmenin içeriğine ilişkin "Ukrayna'ya savunma desteğinin güçlendirilmesi, küresel gıda güvenliğinin sağlanması, Rusya'nın savaş esirlerine yönelik uluslararası standartlara uyması konularını görüştük. Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu için karar vermenin önemine dikkati çektim" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Motorine dev zam!
- Yeni bir açılım mı?
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Gevrek ve boyoza bir zam daha