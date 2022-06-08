Zelenski çağrıda bulundu: Almanya, savunma desteğini artırmalı

Zelenski, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi.

AA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:05
Zelenski çağrıda bulundu: Almanya, savunma desteğini artırmalı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Devlet Başkanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Volodimir Zelenski, Olaf Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya’nın ülkesine yönelik savunma desteğini arttırmasını talep etti.

Zelenski, görüşmenin içeriğine ilişkin "Ukrayna'ya savunma desteğinin güçlendirilmesi, küresel gıda güvenliğinin sağlanması, Rusya'nın savaş esirlerine yönelik uluslararası standartlara uyması konularını görüştük. Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu için karar vermenin önemine dikkati çektim" ifadesini kullandı.


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