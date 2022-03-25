Zelenski, İsveç'i olası Rus işgaline karşı uyardı
İsveç Parlamentosu'na katılan Volodimir Zelenski, İsveç'e olası Rus işgaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsveç Parlamentosu'na katıldı. Devlet başkanı İsveç'e desteği için teşekkürlerini ilettikten sonra Rusya'nın İsveç'e bağlı olan Gotland adasını da işgal edebileceğini hatırlatarak uyarıda bulundu. Zelenski, 'Rusya size bağlı olan Gotland'ı nasıl işgal edeceği konusunda tarşışmaya başladı' dedi.
İsveç'in güneyinde bulunan Gotland Adası, daha önce Rusya ile İsveç arasında tekrar tartışma konusu olmuştu.
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