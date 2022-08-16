Zelenski'den 'Zaporijya' uyarısı: Olumsuz bir durum komşu ülkeleri de etkileyecek

16 Ağustos 2022 Salı, 10:33

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'nde ve çevresinde askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdığını ve santral çevresinde kışkırtıcı eylemlerine devam ettiğini söyledi.

Zelenski, Rus güçlerinin, nükleer santralin tesislerinde mühimmat ve teçhizat depoladığını, aynı zamanda da santral çevresini mayınladığını öne sürdü.

Zelenski, Rusya'nın nükleer kurum ve kuruluşlarına karşı yeni sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunarak, "Tüm Rus kuvvetleri derhal nükleer santral ve çevresinden hiçbir koşul olmaksızın geri çekilmeli" dedi.

Zelenski, "Eğer dünya bir nükleer santrali korumak için yeterli güce ve kararlılığa sahip değilse, bu, nükleer şantaja teslim olmak ve teröristlere kaybetmek demektir. Bu kaybı önlemek için hala bir şans var" dedi.

'HER ŞEY RÜZGARIN YÖNÜNE VE ŞİDDETİNE BAĞLI'

Volodimir Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası bir radyasyon sızıntısına ve santralde yaşanabilecek olumsuz bir radyasyon olayında bölge ülkelerinin bundan zarar görebileceğini bildirdi.

Zelenski, olası bir nükleer facianın yaşanmasına ilişkin "Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, Gürcistan ve daha uzak bölgelerdeki ülkeler bile zarar görebilir. Her şey sadece rüzgarın yönüne ve şiddetine bağlıdır. Rusya'nın eylemleri nedeniyle bir felaket yaşanıyor, sonuçları şimdilik sessiz kalanları bile vurabilir" diye konuştu.