Esad’ın Müftüsü ortaya çıktı, halk ayağa kalktı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:25

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:25

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad döneminde başmüftülük yapan Ahmed Bedreddin Hassun, uzun bir aradan sonra Halep'te ortaya çıktı. Ancak halkın tepkisiyle karşılaşan Hassun, protestolar eşliğinde evine zor sığındı.

Pazartesi akşamı Hassun'un evinin önünde toplanan kalabalık, eski başmüftünün tutuklanarak yargılanmasını istedi. Göstericiler, savaş sırasında rejimi destekleyen açıklamaları nedeniyle ona, varil bombalarına atıfla, “Varillerin Müftüsü” lakabını taktıklarını dile getirdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Hassun’un protestocularla tartıştığı ve bir kişinin ona “Varillerin Müftüsü” dediği duyuluyor. Öfkeli kalabalık daha sonra evinin kapısını kırarak içeri girerken görüntülendi.

“ÜÇ KEZ TUTUKLANDIM” SAVUNMASI

Protestolara rağmen Ahmed Hassun kendisini savunarak, Beşar Esad döneminde “üç kez tutuklandığını” iddia etti. Ancak bu açıklama göstericileri sakinleştirmeye yetmedi.

Bu olay, Kamu Güvenliği Dairesi’nin eski rejim yetkililerine yönelik başlattığı operasyonlarla aynı dönemde meydana geldi. Özellikle Şam’ın El-Tadamon mahallesinde sivillere karşı işlenen suçlara karışan kişilerin yakalanması, Hassun’a yönelik tepkinin de yükselmesine neden oldu.

AHMED HASSUN KİMDİR?

1949 yılında Halep’te doğan Hassun, 2005’ten 2021’e kadar Suriye’nin başmüftüsü olarak görev yaptı. El-Ezher Üniversitesi’nden Arap edebiyatı diploması ve Şafii fıkhı alanında doktoraya sahip olan Hassun, 2002 yılında Halep Müftüsü olarak atanmıştı.

Ancak, özellikle iç savaş sırasında Beşar Esad’ın yanında yer alması ve rejimin politikalarını destekleyen açıklamaları nedeniyle tartışmalı bir figür haline geldi. Hassun, “terörle mücadele” gerekçesiyle Suriye’deki birçok bölgenin bombalanmasına verdiği destek nedeniyle halkın tepkisini çekti ve ona “Varillerin Müftüsü” lakabı takıldı.