2022 DGS tercihleri başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihleri ne zaman? DGS tercihleri nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri ile ilgili açıklama yaptı. 2022 DGS tercihleri başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihleri ne zaman? DGS tercihleri nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulandı. ÖSYM DGS sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 2022 DGS tercih döneminin başlamasını merakla bekliyor.
2022 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
DGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?
Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.
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