2022 DUS geç başvuru ne zaman? Dus geç başvuru ücreti ne kadar?
2022 DUS başvuruları 5 Eylül 2022'de son buldu. DUS başvuru süresini kaçıranlar geç başvuru gününü bekliyor. Peki, DUS geç başvuru başladı mı? DUS geç başvuru ücreti ne kadar?
Diş Hekimleri, 2012 itibarıyla her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen ve 120 sorudan oluşan DUS'a (Dişte Uzmanlık Sınavına) girerek uzman diş hekimi olabiliyor. 2018 yılında eklenen Oral Patoloji uzmanlık alanı ile birlikte diş hekimliğinde toplam 9 adet uzmanlık alanı bulunmaktadır.
2022-DUS NE ZAMAN?
2022-DUS 16 Ekim 2022 günü gerçekleşecek.
2022 DUS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
2022 DUS geç başvuru 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak.
DUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor. Böylece 2022 DUS ücreti 465 TL oluyor.
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