Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:38

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 852 bin 461 öğrenci başvurmuştu. Bursluluk sınavı 4 Eylül'de gerçekleşti. Sınava giren binlerce öğrenci MEB bursluluk sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.











