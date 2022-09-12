Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül'de gerçekleşti. Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 852 bin 461 öğrenci başvurmuştu. Bursluluk sınavı 4 Eylül'de gerçekleşti. Sınava giren binlerce öğrenci MEB bursluluk sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınav sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
İlgili Haberler
- Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı birinci oturumu ne zaman? Hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon sınavı ne zaman?
- YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022-YÖKDİL/2 sınavı cevap kâğıtlarına nereden bakılır?
- e-YDS sınav yerleri belli oldu mu? e-YDS 2022/11 İngilizce sınava giriş belgeleri nasıl alınır? e-YDS sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
-
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Türbanın şekline de karıştı!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Özdağ ve Soylu ne konuştu?
- Ersan Şen cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı