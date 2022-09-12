Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül'de gerçekleşti. Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:38
Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 852 bin 461 öğrenci başvurmuştu. Bursluluk sınavı 4 Eylül'de gerçekleşti. Sınava giren binlerce öğrenci MEB bursluluk sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.





Bursluluk sınavı MEB İOKBS

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