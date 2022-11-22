2022 EUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 EUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

Adaylar, tercih dönemi tamamlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, 2022 EUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 EUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 16:38
2022 EUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 EUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?
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Uzmanlık eğitimi almaya hak kazanmak için girilen EUS'un tercihleri, 15-21 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. EUS'un yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. İşte ayrıntılar... 

2022 EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 EUS yerleştirme sonuçları 22 Kasım 2022 tarihi itibariyle açıklandı.

2022 EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2022 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.


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