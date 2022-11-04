Son Dakika... ÖSYM duyurdu: TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

AA
04 Kasım 2022 Cuma, 10:46
Son Dakika... ÖSYM duyurdu: TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ekim'de tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.


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