2022 PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı fiziki yeterlilik parkuru talimatları nelerdir?

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:20

25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aday belirleme ön başvurularına 33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere toplam 47.111 aday başvuruda bulundu.

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre 20.000 erkek ve 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

2022 PMYO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 yılı PMYO öğrenci alımı için ön başvuru sonuçları açıklandı.

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilir.

2022 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU TALİMATI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır. Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Fiziki Yeterlilik Parkuru ölçülerek önce etaplarda yerleştirilecek aletlerin yerleri tespit edilerek bantlar yapıştırılacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.

Parkurlar:

1- Sıçrama tahtası etabı

2- Lastik içerisinden geçme etabı

3- Ağırlık taşıma etabı

5- Takla atma etabı

6- Slalom koşu etabı

7- Engel etabı











